Politico: США намерены мощно ответить на атаки военных баз в Иордании Politico: США могут нанести удар по иранским военным в Сирии и Ираке

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден поручил разработать планы ответного удара на нападение на американских военных в районе сирийско-иорданской границы, пишет Politico со ссылкой на источники. Авторы газеты отмечают, что обсуждаемые варианты могут быть гораздо мощнее ранее рассматриваемых. При этом газета допускает, что ответные меры могут еще больше привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По данным издания, Пентагон рассматривает удары по иранским военным в Сирии и Ираке, а также по военно-морским объектам Ирана в Персидском заливе. США, как сообщили собеседники издания, приступят к ответным атакам спустя несколько дней после одобрения плана Байденом. Удары будут проходить серийно по определенным целям, отмечает газета.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал Иран ответственным за атаку на военную базу США в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. По его мнению, Тегеран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые атакуют американские суда в Красном море.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, которая привела к гибели трех американских военнослужащих и ранению многих других, свидетельствует о слабости Байдена.