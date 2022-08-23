Politico: США могут тайно отправлять Киеву военную помощь

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Ракеты HARM

Американская газета Politico предположила, что США поставляют Киеву больше военной помощи, чем рассказывается. В частности, Вашингтон отправил на Украину противорадиолокационные ракеты HARM, хотя о таких вооружениях не сообщалось.

Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в нашем официальном заявлении не было конкретным. Мы представили это таким образом, что мы поставляем противорадиолокационные возможности, — рассказал высокопоставленный представитель Пентагона.

Издание также приводит сведения неназванных источников о включенных в последний пакет помощи управляемых артиллерийских снарядах Excalibur. Данный шаг в Вашингтоне не афишировали, уточняет автор публикации.

В подтверждение свое версии он также рассказал об уведомлении, которое Белый дом направил конгрессу в связи выделением Украине нового транша помощи. В документе говорится, что направляемые Киеву вооружения «не ограничены» перечнем, представленным в уведомлении.

Мы признаем, что это все — предположения. Никто из администрации не подтвердил и даже не намекнул на тайные поставки оружия на Украину. И, даже если бы они имели место, маловероятно, что с нами поделились бы данными о таком секретном решении, — подчеркивается в публикации.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность поставок Украине нового вооружения, заявила высокопоставленная представительница Пентагона. По ее словам, новое оружие позволит изменить ситуацию на поле боя в южных и восточных районах страны. Сейчас, добавила она, Вашингтон сосредоточен на том, как можно улучшить существующий авиационный парк ВВС Украины.