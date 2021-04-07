Politico: закрытием «Северного потока — 2» займётся спецпредставитель США

https://static.news.ru/photo/6fe06966-97ce-11eb-ad43-96000091f725_660.jpg Амос Хокстейн Фото: 2009-2017.state.gov

Власти США обсуждают назначение специального представителя Белого дома на переговорах о проекте газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) с целью его закрытия, рассказали журналистам источники в руководстве страны. По их словам, на должность претендует Амос Хокстейн, занимавший пост координатора и посланника Вашингтона по делам международной энергетики в команде экс-лидера США Барака Обамы. Кандидатуру выдвинул помощник нынешнего руководителя США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Хокстейн, также работавший в качестве директора наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», пока не ответил на предложение Салливана. Рассмотрение подобных мер говорит о некоторых изменениях в политике США в отношении СП-2, о более пристальном внимании к магистрали, пишет газета Politico. Источники портала рассказали, что в Белом доме достигли консенсуса по поводу необходимости более активных усилий для закрытия проекта, особенно сейчас, когда СП-2 завершён на 96%.

Магистраль «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.

Как ранее писал NEWS.ru, в Главном штабе Вооружённых сил Франции заявили, что кораблей ВМС страны нет в районе строительства «Северного потока — 2». При этом представители штаба не смогли предоставить информацию о наличии кораблей других государств. Несколько дней назад в компании-операторе прокладки СП-2 Nord Stream 2 AG рассказали о повышенной активности зарубежных кораблей. Предприятие сочло подобные действия провокацией и угрозой для завершения проекта.