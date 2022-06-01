Politico рассказало о «бегстве» темнокожих сотрудников из Белого дома

Официальная резиденция президента США - Белый дом / Фото Shutterstock

По меньшей мере 21 чернокожий сотрудник американского Белого дома уволился с конца прошлого года или планирует уйти в ближайшее время, пишет газета Politico. Действующие сотрудники связывают уход темнокожих работников со слабой поддержкой начальства, небольшими шансами на продвижение по службе и невысоким уровнем зарплат в городе с высокой стоимостью жизни.

Многие отметили, что к работе в Белом доме изначально привлекли массу чернокожих, однако вместе с этим не создали «инфраструктуры», позволяющей новым работникам добиться успеха. По словам некоторых чиновников, волна увольнений была такой явной, что получила название Blaxit — от английских слов «чернокожий» (black) и «уход» (exit), что также является отсылкой к Брекзиту.

Мы делаем много работы, но не принимаем решения, и у нас нет реального пути к тому, чтобы стать лицами, принимающими решения, — сказал один из нынешних чернокожих чиновников Белого дома.

Ранее обозреватель Джей Би Шерк заявил, что Соединённые Штаты Америки, во главе которых стоит президент Джо Байден, напоминают «тонущий корабль», а политика действующей администрации грозит государству «общенациональным самоуничтожением». По его словам, Байден «организовал высокотехнологичное линчевание» одного из судей Верховного суда США, запугивал темнокожих американцев рассказами, как республиканцы «снова хотят заковать их в цепи», а ко всему ещё «нагло лгал» относительно содержимого компьютера своего сына Хантера, заявляя, что опубликованные из него материалы были фальшивыми.