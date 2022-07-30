Politico: Пентагон готовится к поездке Пелоси на Тайвань

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Министерство обороны США готовится к возможной поездке спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Politico. На данный момент неизвестно, посетит ли она частично признанное государство, однако если политик решится на этот шаг, ее доставят в Тайбэй на американском военном самолете.

Отмечается, что прибытие Пелоси в Тайбэй может расцениваться Китаем как военное вторжение. В таком случае самолет со спикером может быть обстрелян китайскими военными. Пентагон обеспокоен таким фактом, но все же продолжает подготовку к возможному визиту.

Если американские истребители сопровождают самолет Пелоси на Тайване, это вторжение. Китайские военные имеют право силой отгонять самолет Пелоси и истребители США, в том числе делать предупредительные выстрелы и создавать тактические препятствия. Если эти действия будут неэффективны, самолет будет сбит, — пишет китайский журналист Ху Сицзинь.

Сообщается, что в ходе азиатского турне Пелоси планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Вопрос о визите на Тайвань до сих пор остается открытым, и Нэнси Пелоси отказывается давать точные комментарии.

Ранее стало известно, что одной из главных тем телефонного разговора президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина стала растущая напряжённость вокруг Тайваня. Байден заверил, что Штаты не поддерживают независимость острова, на что Си Цзиньпин ответил, что тот, кто «играет с огнем, обожжётся сам».