Politico: конгрессмены США не готовы гарантировать помощь Украине

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Представители Республиканской партии в Конгрессе США не готовы взять на себя обязательство по оказанию дальнейшей финансовой помощи Украине, пишет газета Politico. У них есть опасения, что выделенные Киеву средства пойдут не по назначению.

Ситуация, когда доллары налогоплательщиков идут куда-либо, будь то внутри страны или за границу, заслуживает пристального внимания... Мы выразили заинтересованность в том, чтобы деньги были тщательно изучены, мы на это будет настаивать, — заявил конгрессмен Стивен Скэлис.

Его поддержал другой представитель Республиканской партии — Уоррен Дэвидсон. По его словам, следует назначить генерального инспектора, который проверит, на какие цели пошли деньги, ранее выделенные Киеву.

На вопрос о возможном увеличении финансовой помощи Украине конгрессмен заявил, что «тут нет шансов». Он подчеркнул, что Вашингтону следует сосредоточиться на сдерживании конфликта. Наращивание же помощи будет сигналом о том, что США согласны с его расширением.

Ранее вопрос о проверке финансирования Украины со стороны ЕС поднял французский политик Флориан Филиппо. Он призвал Брюссель последовать примеру Венгрии, которая запросила оценку средств и вооружения, отправленных Киеву. Политик также добавил, что власти сообщества закрывают глаза на реальное предназначение средств, которые получает Украины от Европы.