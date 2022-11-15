Politico: Киев разозлили заявления Пентагона о возможных переговорах с РФ Politico: в Киеве разозлились после заявления Пентагона о возможных переговорах с Россией

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможном диалоге между Москвой и Киевом вызвало гнев украинских чиновников. В Пентагоне посчитали, что предстоящая зима открывает для этого возможность, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Милли подчеркнул, что победа Украины невозможна. При этом Вашингтон старается убедить Киев в том, что достижению поставленных им целей в США не препятствуют. Теперь чиновники США уверяют коллег в Киеве, что ожидаемая зимняя пауза в противостоянии не означает, что переговоры могут пройти в ближайшее время.

Вместе с тем, по данным издания, в Пентагоне утверждают, что бои за Херсонскую область подтверждают прогнозы о «тяжелой борьбе», которая ожидает в дальнейшем Киев и Москву. В такой ситуации, считает один из американских чиновников, следует начать обсуждать мирные переговоры, прежде чем «отправить еще 100 тысяч человек в эту бездну».

Ранее газета Politico со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что Госдеп готовит почву для возможных будущих переговоров между Россией и Украиной. Но при этом в Белом доме существуют разногласия по поводу необходимости этих шагов, отмечает издание.