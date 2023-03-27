Politico: игра России в «ядерные шахматы» вызвала тревогу в Вашингтоне

Американские официальные лица обеспокоены тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Politico. Игра Москвы в «ядерные шахматы» стала одной из самых обсуждаемых тем в мире, уточнил аналитик издания Келли Гаррити.

Игра России в ядерные шахматы вызывает беспокойство, говорят американские официальные лица, — пишет автор.

Конгрессмен Майк Галлахер заявил, что США должны беспокоиться насчет того, что Россия намерена разместить ядерное оружие в Белоруссии. Аналогичную позицию озвучил председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. По его словам, напряжение между Москвой и Вашингтоном опасно нарастает.

Сенатор Марк Уорнер назвал Путина «опасным человеком» и сказал, что «угроза» демонстрирует необходимость для лидеров США — и тех, кто борется за лидерство — рассматривать ее как жизненно важную для интересов США, — пишет издание.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Глава государства сообщил, что с 3 апреля приступят к обучению экипажей, а к 1 июля в Белоруссии построят специальное хранилище для ядерного оружия. Российский лидер пояснил, что поводом для такого шага стало заявление Великобритании о планах поставить украинским войскам боеприпасы с обедненным ураном.