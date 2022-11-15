Politico: Госдеп готовит почву для возможных переговоров Москвы и Киева Politico сообщила о разногласиях в Белом доме по подготовке переговоров РФ и Украины

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Газета Politico со ссылкой на представителей американской администрации сообщает, что Госдеп готовит почву для возможных будущих переговоров между Россией и Украиной. Но при этом в Белом доме существуют разногласия по поводу необходимости этих шагов, отмечает издание.

Пентагон в большинстве склоняется к мнению, что наступление зимы откроет возможность для переговоров Москвы и Киева. Представители Минобороны США высокого ранга считают, что Киеву будет непросто вытеснить российские войска с тех территорий, которые он планирует занять.

Почему бы не начать сейчас обсуждать [мирные переговоры]? — цитирует газета одного из чиновников.

Другой собеседник издания подтвердил газете, что Госдеп подготавливает почву для возможных мирных переговоров России и Украины. Однако, администрация США подчеркивает, что Вашингтон будет вести консультации на эту тему только в тесной координации с Киевом.

Еще один представитель американской администрации заявил, что никаких конкретных шагов по этому вопросу США пока не принимает.

Нет никаких запланированных мест для переговоров, бумаг, стратегий переговоров, — аргументировал чиновник, опровергнув таким образом информацию о конкретных действиях по подготовке к диалогу.

Совет национальной безопасности Белого дома, по данным издания, активнее остальных выступает против начала переговоров. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан уже заявлял, что не считает это правильной идеей. Все остальные в СНБ занимают «схожие позиции».

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Украинские военные не примут никаких договоренностей Киева с Москвой, сообщил он по итогам разговора.