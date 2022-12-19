Politico: Белый дом ждет замедления помощи Киеву со стороны Конгресса

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Со временем помощь Украине со стороны американского Конгресса станет замедляться, чего уже ожидают местные чиновники, пишет Politico. По словам журналистов, политики начали проводить консультации с республиканцами, взявшими под контроль Палату представителей. Издание подчеркивает, что Республиканская партия не отличается единством во взгляде на предоставление помощи украинской стороне. Белый дом также считает, что процесс поддержки усложнится и для Европы.

Как передают обозреватели издания, конфликт будет сходить с первых полос СМИ, тогда финансирование Киева и замедлится. И это в частном порядке уже на протяжении нескольких недель признают помощники Белого дома. При этом отмечается, что администрация Джо Байдена настроена на то, чтобы Украина получила необходимую помощь на зимний период с учетом проблем со светом и теплом.

Чиновники стараются обзавестись поддержкой Конгресса, ведя переговоры с умеренными республиканцами и лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом. Они поддерживают дальнейшее оказание помощи Киеву. Кроме того, с республиканцами уже вышли на контакт люди из Пентагона, пишет Politico.

Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что военная поддержка Украины представляет угрозу для нацбезопасности США. По словам эксперта, если президент США Джо Байден ответит на все требования украинского главы Владимира Зеленского и предоставит ВСУ требуемое оружие и инструкторов, у ВС Соединенных Штатов истощатся собственные запасы бронетехники и военных ресурсов.

При этом подполковник считает, что в случае эскалации конфликта и возможного наступления на Крым со стороны армии Украины шансы применения президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия станут «зашкаливающими».