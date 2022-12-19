Politico: Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности

Фото: Saquan Stimpson/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников Белого Дома. Отмечается, что президент «с опаской следит за развитием событий по обе стороны Атлантики».

В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью, — приводит издание слова чиновников.

Ранее сообщалось, что со временем помощь Украине со стороны американского Конгресса станет замедляться, чего уже ожидают местные чиновники. По словам журналистов, политики начали проводить консультации с республиканцами, взявшими под контроль Палату представителей. Издание подчеркивает, что республиканская партия не отличается единством во взгляде на предоставление помощи украинской стороне.

Однако правительство надеется, что помощь Украине будет включена в рассматриваемый сейчас сводный законопроект о расходах. Белый дом также считает, что процесс поддержки усложнится и для Европы из-за энергетического кризиса и опасений рецессии, а также в связи с наплывом в Европу украинских беженцев.