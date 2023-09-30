«Политический крах»: в США рассказали, как Зеленского подставила его жена Экс-разведчик США Риттер допустил уход Зеленского после заявления его жены

Фото: Стрингер/РИА Новости

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена во время встречи в Белом доме

Владимир Зеленский скоро может оставить пост президента Украины, заявил ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of. По его словам, на это указывает риторика супруги украинского лидера.

Эксперт обратил внимание на то, как неуверенно Елена Зеленская отвечала на вопросы о том, намерен ли ее муж избираться на второй срок. Как утверждает Риттер, сейчас мир наблюдает начало развала киевского режима. Он также не исключил, что такая тенденция связана со скорым завершением конфликта.

Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского, — сказал Риттер.

Ранее Зеленская утверждала, что ее муж не станет участвовать в выборах, если украинское общество не будет в нем нуждаться. Она также жаловалась на необходимость жить отдельно от супруга, график которого слишком загружен. По словам Зеленской, ей «нужен рядом муж, а не историческая личность».

До этого Зеленская рассказала The Financial Times о реакции мужа на начало специальной военной операции. Первая леди Украины отметила, что он отреагировал на спецоперацию одним словом — «началось». Тогда ее разместили в бункере, откуда вывезли в засекреченное место.