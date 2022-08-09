Политический аналитик объяснил популярность Трампа среди граждан США Аналитик Гуреев: Трамп популярен у американцев, потому что он решал внутренние проблемы

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп до сих пор популярен среди простых американских граждан, так как он отдавал приоритет решению внутренних проблем в государстве, убежден аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев. Для него внешние дела были на втором месте, поэтому действующая политическая элита в Штатах считает его своим оппонентом, отметил он в разговоре с «360».

Дональд Трамп в свою очередь выступает с других позиций, для него вопросы внешнего контекста всегда, и даже во времена его президентства, были вторичны. Вопросы решения внутренних проблем — это ключевое, в этом и есть богатство Соединенных Штатов Америки. По этой причине он весьма популярен среди рядовых граждан США, — пояснил эксперт.

По мнению Гуреева, действующие власти США пытаются выставить Трампа ключевым «злодеем». Он полагает, что обыск его дома — это начало противостояния, которое будет только нарастать, чтобы не допустить участие политика в президентских выборах в 2024 году.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его виллу в Палм-Бич, штат Флорида, обыскали агенты ФБР. Он подчеркнул, что необъявленный налет на его дом не был необходимым или уместным. По его мнению, произошедшее можно считать «нападением радикальных левых демократов», которые не желают видеть Трампа в качестве кандидата в президенты на выборах-2024.