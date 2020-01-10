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Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в интервью местным журналистам заявил, что государство может не ограничиться контролем над сирийской нефтью. По словам главы государства, не исключён вариант, при котором «её следует забрать».

В процессе разговора с представителями СМИ американский лидер отметил собственное значение в военных из зоны действия турецкой операции «Источник мира». Одновременно с этим, подчёркивает президент, США сохранили контроль над нефтяными...