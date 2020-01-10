Госдеп США считает, что просьба Лондона об экстрадиции жены американского дипломата, которая сбила подростка в Великобритании, является неуместной.
Исходя из обстоятельств дела, мы твёрдо убеждены, что запрос на экстрадицию крайне неуместен. Применение договора об экстрадиции, чтобы вернуть жену бывшего дипломата, создаст очень проблемный прецедент, — цитирует заявление Госдепартамента Reuters.
Королевская прокурорская служба предъявила обвинения супруге американского дипломата Анне Сакулас, которая в августе 2019 года стала участницей ДТП в графстве Нортгемптоншир. В нём погиб 19-летний британец Гарри Данн.
После аварии женщина обещала не покидать территорию Великобритании, однако выехала в США. Представители британских властей, включая премьер-министра Бориса Джонсона, выразили Вашингтону возмущения в связи с её поступком и поведением американской администрации, писал NEWS.ru.
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