Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на параде в Иллинойсе

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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на параде по случаю Дня независимости США в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника подразделения управления города Лу Джогмена.

По словам полицейского, соответствующий распространённому ранее описанию автомобиль заметили сотрудники патрульной службы в окрестностях Чикаго. В результате, после «непродолжительной погони», полиции удалось остановить транспортное средство, за рулём которого находился 22-летний Роберт Кримо. Он задержан и будет доставлен в полицейское управление Хайленд-Парка для допроса.

Согласно информации местных властей, подозреваемый бессистемно стрелял с крыши коммерческого здания и бросил винтовку, когда подъехала полиция. В результате пять человек погибли на месте, ещё один скончался в госпитале. Также сообщалось о 26 госпитализированных. Их возраст от 8 до 85 лет. Часть из них находятся в критическом состоянии.