https://static.news.ru/photo/625bca02-d77b-11e9-a574-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Нью-йоркские полицейские задержали возле фирменного магазина Microsoft 76 участников движения Close the Camps, лидеры которого требуют у американских властей закрыть лагеря с нелегальными эмигрантами.

В данном случае участники протеста обратились к руководству корпорации с призывом отказать Службе иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности страны в использовании её программного обеспечения.

Привлекать американские корпорации к ответственности — это наш долг как членов общества, — подчеркнул один из лидеров движения.

Сотрудники полиции вмешались в ситуацию после того, как протестующие перекрыли проезжую часть Пятой авеню, передаёт CNN .

Ранее News.ru писал, что полиция задержала 19 человек за попытку провести несанкционированную акцию протеста у лондонского аэропорта Хитроу. Активисты движения Extinction Rebellion с 12 сентября устраивают у главного британского аэропорта акции протеста против загрязнения окружающей среды, некоторые из них запускают беспилотники.