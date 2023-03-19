Полиция в США заявила о своей готовности после призыва Трампа к протестам Полиция в США заявила о постоянной готовности после призыва Трампа к протестам

Фото: Global Look Press/Jussi Nukari/Lehtikuva

Полиция Нью-Йорка всегда находится в состоянии готовности, сообщил представитель пресс-службы полицейского управления в интервью РИА Новости по поводу возможных протестов против предполагаемого задержания экс-президента США Дональда Трампа. О том, что его могут задержать, написал в соцсетях сам политик.

По его словам, причиной для задержания станет «коррумпированная и чрезмерно политизированную» окружной прокуратуры Манхэттена. Полиция Нью-Йорка не комментировала информацию о возможных протестах.

Отвечая на вопрос о подготовке полиции к протестам, представитель агентства подчеркнул, что полиция Нью-Йорка всегда готова к любым непредвиденным обстоятельствам.

Контакты и координация с нашими партнерами в правительстве и правоохранительных органах являются основополагающими принципами нашей приверженности общественной безопасности, — добавил он.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп может быть обвинен на следующей неделе в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемом романе. Согласно данным канала, правоохранительные органы начали готовиться к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.

Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что ожидает ареста во вторник и призывает своих сторонников выйти на протесты.