Полиция установила личность открывшего стрельбу в университете в Лас-Вегасе CNN: стрельбу в университете в Лас-Вегасе открыл 67-летний профессор

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Стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе устроил 67-летний профессор, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате происшествия погибли по меньшей мере три человека.

По данным источника телеканала, стрелком оказался «профессор колледжа, связанный с образовательными учреждениями в штатах Джорджия и Северная Каролина». При этом не указано, был ли подозреваемый связан с Невадским университетом. О мотивах его поступка также не сообщается.

Ранее сообщалось, что на территории Невадского университета в Лас-Вегасе произошла стрельба. В результате по меньшей мере три человека погибли, один находится в тяжелом состоянии. В свою очередь, руководство университета призывало студентов и персонал заведения оставаться в укрытии. Позднее появилась информация, что полиция обнаружила тело предполагаемого стрелка. Причина произошедшего не называется.

Также стало известно, что в Панаме пожилой американский юрист на пенсии Кеннет Дарлингтон выстрелил в протестующих против изменения климата, которые перегородили шоссе и не дали проехать его автомобилю. Один из пострадавших погиб на месте, второй был госпитализирован. Спор американца с манифестантами и последовавшая за этим стрельба попали на видео.