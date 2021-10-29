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США

Полиция усилила безопасность в пригородах Вашингтона из-за угрозы ИГ

06:02, 30 октября 2021
Полиция усилила безопасность в пригородах Вашингтона из-за угрозы ИГ Фото: pixabay.com
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Полиция штата Вирджиния усилила присутствие на ключевых объектах в районах, прилегающих к Вашингтону в связи с потенциальной угрозой, связанной с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на осведомлённый источник.

По данным телеканала, в полиции получили предупреждение о вероятной угрозе для торговых центров, которые находятся в пригородах американской столицы.

Сами правоохранители также подтвердили ужесточение мер безопасности.

Мы усилили присутствие полиции по всему округу, в том числе на главных транспортных магистралях, транзитных узлах, в торговых центрах, — сообщил начальник полиции округа Фэйрфакс Кевин Дэвис.

Как сообщает CBS, усиление будет действовать как минимум на протяжении нынешних выходных, когда США отмечает праздник Хэллоуин, а также в преддверии выборов губернатора Вирджинии, которые состоятся 2 ноября.

Ранее ФСБ сообщила об уничтожении в Мурманской области сторонника запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ, планировавшего теракты на военных объектах региона.

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