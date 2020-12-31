Штат, где погиб Джордж Флойд, вновь отметился «полицейским» убийством

https://static.news.ru/photo/3b5fcb6c-4b54-11eb-9ff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MinneapolisPD/twitter.com

Полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), где весной 2020 года начались протесты и беспорядки после гибели от действий силовиков афроамериканца Джорджа Флойда, застрелили мужчину в ходе конфликта. По данным стражей порядка, им пришлось открыть огонь в ответ на применение оружия гражданином, автомобиль которого правоохранители решили остановить для проверки.

От полученных ранений он умер на месте. Женщина, сидевшая рядом в машине, не пострадала, передаёт газета Star Tribune. По информации журналистов, инцидент стал первым после ситуации с Джорджем Флойдом. К месту убийства тут же пришли недовольные. Протест собрал около 100 человек, они заявили, что у полицейских нет души и совести.

Руководитель местных силовиков Медариа Аррадондо дал слово в кратчайшие сроки опубликовать запись нательной камеры коллеги. Он призвал местных жителей сохранить спокойствие и дать властям возможность расследовать случившееся.

Поводом для акций протеста по всей стране стал инцидент в Миннеаполисе (штат Миннесота). 25 мая полицейские задержали там 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался.

Демонстранты выходят на улицы в разных городах, требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. В ряде случаев в США от их действий пострадали памятники. На волне протестов толпа атаковала скульптуры и монументы, посвящённые тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение (среди них — Христофор Колумб, Джефферсон Дэвис, Томас Джефферсон).

Ранее NEWS.ru сообщал, что женщина на автомобиле въехала в толпу демонстрантов из движения «Жизни темнокожих имеют значение» (Black Lives Matter, BLM), которые собрались в районе Манхэттен в Нью-Йорке. В результате инцидента травмы получили семь человек, часть из них госпитализировали.