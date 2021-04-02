16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Полиция США не увидела в инциденте у Капитолия акта терроризма

23:18, 02 апреля 2021 10
Капитолий Капитолий Фото: ru.wikipedia.org/United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J. - United_States_Capitol_-_west_front.jpg, Общественное достояние,

По предварительным данным, инцидент у американского Капитолия не связан с терроризмом. Об этом заявил на пресс-конференции глава полиции Вашингтона Роберт Конти.

Не похоже, что это связано с терроризмом, но мы продолжим расследование, — цитирует Конти РИА Новости.

По мнению главы столичной полиции, «не похоже», чтобы угроза сохранялась до настоящего момента. В настоящее время начато расследование происшествия. Правоохранителям предстоит определить мотивы произошедшего.

Инцидент произошёл в пятницу, 2 марта. Сообщалось, что неизвестный мужчина врезался в двух полицейских офицеров на КПП возле здания Конгресса США. Пострадавшие госпитализированы.

Силовики открыли по машине огонь, водитель также начал стрелять в правоохранителей. Двое раненых полицейских и нападавший были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Позже виновник произошедшего умер в больнице. Также скончался один из раненых полицейских. Об этом писал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео