Полиция США не увидела в инциденте у Капитолия акта терроризма

https://static.news.ru/photo/7c1e3f64-131c-11eb-bc8c-fa163e074e61_660.jpgКапитолийФото: ru.wikipedia.org/United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J. - United_States_Capitol_-_west_front.jpg, Общественное достояние,
По предварительным данным, инцидент у американского Капитолия не связан с терроризмом. Об этом заявил на пресс-конференции глава полиции Вашингтона Роберт Конти.
Не похоже, что это связано с терроризмом, но мы продолжим расследование, — цитирует Конти РИА Новости.
По мнению главы столичной полиции, «не похоже», чтобы угроза сохранялась до настоящего момента. В настоящее время начато расследование происшествия. Правоохранителям предстоит определить мотивы произошедшего.
Инцидент произошёл в пятницу, 2 марта. Сообщалось, что неизвестный мужчина врезался в двух полицейских офицеров на КПП возле здания Конгресса США. Пострадавшие госпитализированы.
Силовики открыли по машине огонь, водитель также начал стрелять в правоохранителей. Двое раненых полицейских и нападавший были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Позже виновник произошедшего умер в больнице. Также скончался один из раненых полицейских. Об этом писал NEWS.ru.
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