Полиция США не увидела в инциденте у Капитолия акта терроризма

Фото: ru.wikipedia.org/United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J. - United_States_Capitol_-_west_front.jpg, Общественное достояние,

Водитель автомобиля, сбивший полицейских у здания Конгресса в Вашингтоне, и один из пострадавших правоохранителей скончались. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман.

Сотрудники полиции Капитолия открыли огонь по подозреваемому. На данный момент установлена смерть подозреваемого, — приводит ТАСС слова Питтман. Она добавила, что оба раненых полицейских были госпитализированы, один из сотрудников от...