Мужчина, застреливший трёх человек на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой, штат Калифорния, был вооружён легально приобретённым автоматом Калашникова. Об этом проинформировал шеф местной полиции Скотт Смити.
Три человека умерли. Это были шестилетний мальчик, 13-летняя девочка и молодой человек 20 с лишним лет. Мотив стрельбы пока не установлен, — цитирует Смити CNN.
Правоохранительные органы проверяют информацию о возможном сообщнике стрелка.
Огонь вёлся из боевого автомата типа АК-47. Он был приобретён легально в штате Невада 9 июля этого года, — добавил Скотт Смити.
Нападавшего звали Сантино Уильям Леган, ему 19 лет. Молодой человек проживал некоторое время в Гилрое.