https://static.news.ru/photo/ec6351f8-b236-11e9-b47d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Neal Waters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мужчина, застреливший трёх человек на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой, штат Калифорния, был вооружён легально приобретённым автоматом Калашникова. Об этом проинформировал шеф местной полиции Скотт Смити.

Три человека умерли. Это были шестилетний мальчик, 13-летняя девочка и молодой человек 20 с лишним лет. Мотив стрельбы пока не установлен, — цитирует Смити CNN .

Правоохранительные органы проверяют информацию о возможном сообщнике стрелка.

Огонь вёлся из боевого автомата типа АК-47. Он был приобретён легально в штате Невада 9 июля этого года, — добавил Скотт Смити.

Нападавшего звали Сантино Уильям Леган, ему 19 лет. Молодой человек проживал некоторое время в Гилрое.

Как писал News.ru, 28 июля по меньшей мере 60 человек пострадали в результате стрельбы на традиционном Фестивале чеснока в городе Гилрой в Калифорнии. Позднее в Сети появилось видео инцидента.