Полиция проверяет сообщения о подозрительном предмете у Капитолия

https://static.news.ru/photo/a4156026-5294-11eb-a853-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steven Ramaherison/Global Look Press

Полиция Вашингтона проверяет информацию о подозрительном предмете, обнаруженном вблизи Капитолия.

Полиция Капитолия США заявила, что проверяет информацию о подозрительном предмете возле штаб-квартиры Национального комитета демократов, — сообщает телеканал Fox News.

Это уже третий случай за неделю, когда полиция Вашингтона проверяет сообщения о подозрительных находках в районе Капитолийского холма.

Как сообщал NEWS.ru, в день беспорядков неподалёку от Капитолия американские полицейские обнаружили автомобиль с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием. Его владельца уже задержали, ему предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в день беспорядков были обезврежены ещё два самодельных взрывных устройства: у штаб-квартиры Национального республиканского комитета и у штаб-квартиры Национального демократического комитета.

Беспорядки в американской столице произошли 6 января, в день утверждения Конгрессом США результатов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков.

Как сообщал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден назвал напавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал полномасштабного расследования случившегося.