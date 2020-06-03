Полиция оттеснила митингующих в Вашингтоне от Белого дома

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему вряд ли придётся использовать закон 1807 года, позволяющий восстановить правопорядок в стране с помощью военных.

Вопрос о степени его готовности направить армию в американские города прозвучал в прямом эфире телеканала Newsmax TV. Это будет зависеть от обстоятельств. Я не считаю, что нам придётся сделать это,...