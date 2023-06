Департамент полиции Нью-Йорка в честь «Месяца гордости ЛГБТ» перекрасил служебный автомобиль в радужные цвета, сообщила в Twitter комиссар полиции мегаполиса Кичант Сьюэлл. Судя по опубликованной фотографии, художник, расписавший машину, добавил подпись All Colors are Beautiful, сокращающуюся до аббревиатуры A.C.A.B., известной в Соединенных Штатах как All Cops are Bastards («Все полицейские — ублюдки»).