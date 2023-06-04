Полиция Нью-Йорка в честь «Месяца гордости ЛГБТ» перекрасила служебное авто

Фото: Shutterstock

Департамент полиции Нью-Йорка в честь «Месяца гордости ЛГБТ» перекрасил служебный автомобиль в радужные цвета, сообщила в Twitter комиссар полиции мегаполиса Кичант Сьюэлл. Судя по опубликованной фотографии, художник, расписавший машину, добавил подпись All Colors are Beautiful, сокращающуюся до аббревиатуры A.C.A.B., известной в Соединенных Штатах как All Cops are Bastards («Все полицейские — ублюдки»).

Департамент полиции отказался от официальных комментариев. Однако один из офицеров выразил мнение, что спорную аббревиатуру не заметили из-за спешки. При этом он подчеркнул, что те, кто вставил в рисунок A.C.A.B., идиоты.

В прошлом году посольство США в Москве сообщило, что вывесило радужный флаг «в знак солидарности с сообществом ЛГБТ и их борьбой за равные права». Подчеркивалось, что Вашингтон стремится к миру, «в котором каждый человек будет иметь возможность жить открыто». Позже СМИ написали, что вслед за американским посольством радужный флаг вывесили представители британской дипмиссии в Москве.

В ЛДПР инициативу высмеяли. Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин заявил, что поднимая радужный флаг ЛГБТ-сообщества над зданием посольства, американцы «продемонстрировали согласие с тем, как их в частных разговорах называет большинство жителей России».