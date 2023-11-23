Полиция не нашла следов взрывчатки на месте взрыва у Ниагарского водопада NBC: следы взрывчатки на месте взрыва на Радужном мосту не обнаружены

Фото: Carlos Osorio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правоохранители не нашли следов взрывчатки или взрывного устройства при первичном осмотре места происшествия на Радужном мосту на границе США и Канады, сообщает телеканал NBC. Ранее там произошел взрыв автомобиля.

По данным телеканала, машина на высокой скорости врезалась в конструкцию контрольно-пропускного пункта, после чего загорелась, а затем произошел взрыв. В результате погибли два человека, находившиеся в автомобиле, также пострадал пограничник.

Вечером 22 ноября стало известно о том, что на мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв. По имеющимся данным, взорвался автомобиль, ехавший со стороны США в Канаду. Расследованием инцидента занимается ФБР, специалисты расценивают его как попытку террористической атаки.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что власти внимательно следят за ситуацией, на месте находятся представители государственных органов, они готовы оказать помощь. В свою очередь, власти Канады назвали ситуацию «очень серьезной», но призвали не спешить с версиями о причинах инцидента.

Радужный мост расположен рядом с Ниагарским водопадом и соединяет Канаду и США. Объект введен в эксплуатацию в 1941 году. Его общая длина составляет около 440 метров.