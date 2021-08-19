Полиция не нашла бомбу в припаркованном в центре Вашингтона автомобиле

Полиция США не нашла взрывное устройство в автомобиле, припаркованном в центре Вашингтона. Ранее владелец машины утверждал, что имеет при себе бомбу. Об этом говорится в сообщении полиции Капитолия.

В тексте отмечается , что бомбы в пикапе не обнаружено, однако из машины были извлечены возможные материалы для её изготовления.

В настоящее время район у здания Библиотеки конгресса вновь признан безопасным. На месте происшествия продолажют работу следователи.

Ранее сообщалось, что белый мужчина в возрасте 40–50 лет приехал на чёрном пикапе к конгрессу и сообщил, что у него в машине находится бомба. В руках он держал нечто, похожее на детонатор. Полиция оцепила район, с подозреваемым начали переговоры.

В результате мужчина сдался полиции. По словам бывшей супруги, он страдает шизофренией.