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Полиция нашла возле Капитолия пикап с самодельным оружием

18:04, 09 января 2021 12
Фото: mpi34/MediaPunch/Global Look Press

Неподалёку от Капитолия в день беспорядков американские полицейские обнаружили автомобиль с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием. Его владельца уже задержали, ему предъявили обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без разрешения.

Как сообщает телеканал NBC-2 со ссылкой на прокуратуру, автомобиль принадлежит 70-летнему Лонни Лерою Коффману. Машина была припаркована в двух кварталах от Капитолия у Национального республиканского клуба. Помимо самодельных бомб, в ней находились штурмовая винтовка М4 и пистолет с магазинами. Коффман на допросе заявил, что у него в машине были сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Однако полиция обнаружила там также куски ткани и запалы — эта смесь при взрыве действует подобно напалму.

Ранее сообщалось, что в день беспорядков были обезврежены ещё два самодельных взрывных устройства: у штаб-квартиры Национального республиканского комитета и у штаб-квартиры Национального демократического комитета.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, который не признаёт результатов выборов, пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь, где они учинили погром.

Силы правопорядка смогли выгнать митингующих из Капитолия. При этом погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков. Против них возбуждаются уголовные дела.

Как писал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден назвал напавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал полномасштабного расследования случившегося.

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