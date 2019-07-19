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Сотрудники полиции американского округа Йеллоу-Медисин в штате Миннесота обнародовали видео погони за потерявшим управление школьным автобусом. Автомобиль двигался со скоростью более 60 км/ч по полосе встречного движения.

Полицейским пришлось предпринять рискованный манёвр: одна из машин пристроилась к передней части автобуса и начала сбрасывать скорость. Благодаря этому «тормозу» транспорт удалось остановить.

Выяснилось, что 70-летний водитель автобуса почувствовал себя плохо. Он был доставлен в больницу города Гранит-Фолс. Его состояние неизвестно, передаёт Bring Me The News .

Ранее News.ru писал, что как минимум девять человек получили травмы в аварии в Приамурье. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.