Полиция Лос-Анджелеса спасла пилота за секунду до столкновения с поездом

В Лос-Анджелесе полицейским удалось вытащить пилота из упавшего на рельсы легкомоторного самолёта за секунду до столкновения с поездом, сообщается в Twitter департамента полиции города. Кадры спасения попали на видео.

Воздушное судно совершило аварийную посадку на железнодорожные пути недалеко от аэропорта Уайтмен. В кабине находился только пилот. На кадрах видно, как полицейские вытаскивают раненого мужчину из кабины, после чего через секунду поезд врезается в самолёт и разносит его на куски.

Офицеры дивизии полиции Лос-Анджелеса проявили героизм и быстроту действий, спасая жизнь пилоту, совершившему аварийную посадку на железнодорожных путях на Сан-Фернандо-роуд и Осборн-стрит, незадолго до того, как встречный поезд столкнулся с самолётом, — говорится в сообщении.

Ранее было опубликовано видео спасения пассажиров лифта, упавшего в жилом доме Москве. Утром 22 октября в жилом доме по улице Покрышкина с высоты пятого этажа рухнул лифт. В момент падения в нём находились шестеро взрослых и четверо детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, она удержала кабину от падения. Причиной падения мог стать оборвавшийся трос.