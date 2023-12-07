Полиция Лас-Вегаса сообщила о погибших при стрельбе в университете Три человека погибли в результате стрельбы в Невадском университете в США

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Три человека погибли в результате стрельбы в Невадском университете в Лас-Вегасе, сообщила пресс-служба местной полиции в социальной сети Twitter (X). До этого речь шла о таком же количестве пострадавших.

По информации следователей на месте происшествия, трое погибли, еще один потерпевший находится в критическом состоянии в местной больнице, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Невадского университета в Лас-Вегасе произошла стрельба. Полиция информировала о предполагаемых жертвах инцидента, говорилось о трех пострадавших, однако правоохранители не смогли уточнить, насколько серьезны полученные ими повреждения. В свою очередь, руководство университета призывало студентов и персонал заведения оставаться в укрытии. Позднее появилась информация, что полиция обнаружила тело предполагаемого стрелка. Причина произошедшего не называется.

До этого в американском городе Льюистон (штат Мэн) мужчина открыл огонь по посетителям местного бара и боулинга, а затем скрылся. По данным полиции, стрельба велась в трех разных точках города. Из-за действий стрелка погибли не менее 22 человек и ранены порядка 60. Автомобиль подозреваемого нашли в соседнем городе Лисбоне. Личность преступника установили по камерам видеонаблюдения. Его поисками занимались сотни полицейских. В итоге стрелка обнаружили мертвым. Предварительно, мужчина совершил суицид.