Полиция готовится к силовому разгону пропалестинской акции в США

Фото: Adam Delgiudice/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники пропалестинского митинга

Сотрудники полиции Лос-Анджелеса готовятся к силовому разгону студентов Калифорнийского университета, протестующих против поддержки Израиля в конфликте с Палестиной, сообщает телеканал ABC7 News. По его данным, участники акции развернули палаточный лагерь у университетского кампуса. Предполагается, что полиции придется разогнать около тысячи недовольных студентов и разобрать баррикады, которые они соорудили.

Полицейские уже пытались сорвать акцию протеста, войдя на территорию лагеря в ночь на 2 мая. Однако они были вынуждены отступить из-за численного превосходства протестующих. Теперь участники акции готовятся к новым действиям со стороны полиции. В частности, они вооружаются защитными шлемами, зонтами и очками. Кроме того, некоторых студентов заметили в противогазах, которые могут свести на нет эффективность слезоточивого газа.

Департамент полиции Лос-Анджелеса был приведен в состояние полной готовности из-за инцидента, произошедшего 1 мая. Тогда группа молодых людей с флагами Израиля ворвалась в лагерь студентов, поддерживающих Палестину. В результате между ними произошло столкновение, пострадали не менее 15 человек. Пропалестинские акции также проходят и в других вузах США, полицейские задержали свыше 900 демонстрантов.

Как сообщалось ранее, за последний год в Нью-Йорке провели около 1,1 тысячи акций протеста против политики США по отношению к конфликту между Палестиной и Израилем. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось брать штурмом Колумбийский университет, в котором также проходила крупная демонстрация. Полицейским понадобилось свыше трех часов, чтобы освободить от протестующих кампус «Гамильтон-холл».