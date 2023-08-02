Полиции Капитолия сообщили о вооруженном человеке в офисе сената

Фото: al Capitol Building in Havana, Cuba Darya Parchinskaya/Russian Look/Global Look Press

Полиция Капитолия получила сообщение, что вооруженный человек находится в офисе сената, расположенного рядом с конгрессом, говорится на странице силовой структуры в Twitter (X). При этом подтверждений о выстрелах пока не было.

Находящиеся внутри здания должны искать укрытие, поскольку получены сообщения о стрелке. Нужно отметить, что пока нет подтверждений о выстрелах, — говорится в заявлении.

Сообщение о проникновении в здание вооруженного человека поступило по номеру срочных служб — 911. В полиции добавили, что в настоящее время в офисе Капитолия и вокруг него проходят обыски. К месту происшествия уже подъехали пожарные и другие сотрудники экстренных служб, написало издание «Известия» в своем Telegram-канале. Они проводят эвакуацию людей из находящихся рядом с сенатом домов.