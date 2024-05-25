Полицейский застрелил глухого и слепого пса Daily Mail: в США полицейский застрелил слепого пса, зашедшего в чужой двор

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Американский полицейский Майрон Вудсон застрелил слепого и глухого пса в штате Миссури, передает Daily Mail. Городские власти утверждают, что офицер опасался собачьего бешенства. По данным издания, хозяин погибшего ши-тцу по имени Тедди намерен обратиться в суд.

Как стало известно изданию, поступок правоохранителя возмутил очевидцев. По сведениям британской газеты, Тедди зашел в чужой двор, владельцы территории налили псу воды и вызвали стражей порядка, чтобы найти хозяев.

Прибывший на место Вудсон убил питомца. После изучения инцидента власти пришли к выводу, что правоохранитель «действовал в рамках своих полномочий, основываясь на имевшейся у него на тот момент информации, чтобы защитить граждан от возможных травм».

Ранее прокуратура Иркутской области сообщила, что житель Ангарска избил четырехмесячного щенка, а после выбросил его с четвертого этажа дома. От полученных травм питомец скончался. Мужчину осудили за жестокое обращение с животным, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

До этого в Калининграде на видеокамеру попало жестокое обращение с домашним животным. Мужчина избил собаку сожительницы во время ночной прогулки. На кадрах с места происшествия видно, как мужчина на улице Аксакова пинает бульдога по голове и животу.