https://static.news.ru/photo/c2d4586e-a5d9-11e9-9feb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском городе Фуллертон в штате Калифорния полицейский застрелил 17-летнюю девушку.

Как сообщает NBC , инцидент произошёл еще 5 июля. Двое полицейских везли служебную собаку к ветеринару. В это время на автостраде в патрульную машину правоохранителей на большой скорости въехал внедорожник.

Когда полицейские вышли из автомобиля, девушка навела на них пистолет, после чего один из них произвёл два выстрела. Пули попали ей в грудь и ногу. От полученных ран девушка скончалась в больнице.

Погибшей оказалась 17-летняя девушка. Позже выяснилось, что на полицейского она наставила муляж пистолета Beretta 92FS. Её отец рассказал, что дочь продолжительное время принимает антидепрессанты.

Как писал News.ru, подобный инцидент произошёл в калифорнийском городе Южная Пасадена. Год назад полицейский застрелил актрису сериала «Скорая помощь» Ванессу Маркес у неё дома. Детскую игрушку в её руках правоохранители приняли за пистолет.