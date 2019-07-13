В американском городе Фуллертон в штате Калифорния полицейский застрелил 17-летнюю девушку.
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Когда полицейские вышли из автомобиля, девушка навела на них пистолет, после чего один из них произвёл два выстрела. Пули попали ей в грудь и ногу. От полученных ран девушка скончалась в больнице.
Погибшей оказалась 17-летняя девушка. Позже выяснилось, что на полицейского она наставила муляж пистолета Beretta 92FS. Её отец рассказал, что дочь продолжительное время принимает антидепрессанты.
Как писал News.ru, подобный инцидент произошёл в калифорнийском городе Южная Пасадена. Год назад полицейский застрелил актрису сериала «Скорая помощь» Ванессу Маркес у неё дома. Детскую игрушку в её руках правоохранители приняли за пистолет.