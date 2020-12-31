Полицейский купил еды женщинам, пытавшимся обокрасть магазин

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Сотрудник полиции из США купил продукты двум женщинам, которые пытались украсть товары в одном из магазинов.

Работники супермаркета вызвали представителей правоохранительных органов, когда заметили, что стоявшие на кассе с двумя маленькими детьми женщины пробили не все свои покупки и при этом стали складывать их в пакеты.

Прибывшие полицейские решили узнать, с чем связан поступок преступниц. По их словам, они пошли на кражу только для того, чтобы накормить своих детей. Тогда один из сотрудников полиции решил помочь им и купил продукты, вместо того чтобы оштрафовать.

Поступок оценил начальник городской полиции — он похвалил мужчину и отметил, что тот является примером того, что «значит защищать общество и служить ему», передаёт The Hill.

Ранее NEWS.ru писал, что старший констебль полиции финского города Оулу Петрус Шродерус, прославившийся в Интернете исполнением советской песни «Я люблю тебя, жизнь», мечтает выступить в РФ и встретиться со своими российскими коллегами из правоохранительных органов.