Полицейский из Огайо не признал вину в убийстве афроамериканца

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В американском штате Огайо бывший полицейский не признаёт вину в том, что он застрелил безоружного темнокожего гражданина в штате в городе Коламбус. Об этом свидетельствуют материалы из электронной базы данных суда в округе Франклин.

Экс-правоохранителя Адама Коя задержали в минувшую среду и предъявили обвинения в нападении на афроамериканца Андре Мориса Хилла, его убийстве и неисполнении служебных обязанностей. Кой не признал вину ни в одном из обвинений. Залог за его освобождение назначен в размере 3 миллионов долларов. В случае, если он окажется на свободе, ему будет запрещено общение с полицейскими и свидетелями, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 декабря 2020 года Кой прибыл по вызову к жилому дому. Звонивший жаловался на звук работающего автомобиля. Возле одного из гаражей полицейский увидел приближающегося к нему афроамериканца. В левой руке он держал сотовый телефон, правая была вне зоны видимости. Кой открыл огонь на поражение. От полученных ранений Хилл скончался. Выяснилось, что оружия при нём не было. Мужчину просто пригласили в гости в дом по соседству.

Инцидент частично записала нагрудная камера полицейского. При этом звук он включил только после того, как совершил выстрел.

В результате происшествия Кой был отстранён от службы, а затем уволен. Адвокат Коя объяснил журналистам, что его подзащитный решил, что Хилл вооружён.

Одной из причин, по которым в США в последнее время много внимания уделяется вопросам нарушений со стороны правоохранительных органов, является смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. При его задержании стражи порядка применили удушающий приём и мужчина умер. Об этом писал NEWS.ru.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих.