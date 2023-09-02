Полицейские застрелили беременную темнокожую женщину в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В американском штате Огайо полицейские застрелили беременную афроамериканку, пишет газета The Guardian. Власти штата опубликовали видеозапись с нагрудной камеры одного из стражей правопорядка, на которой запечатлен инцидент.

На видео два полицейских приближаются к 21-летней женщине, находившейся в своем автомобиле на парковке около продуктового магазина. Они обвинили ее в краже и потребовали, чтобы она вышла из машины.

Женщина не подчинилась и попыталась скрыться с места происшествия. В ответ офицеры открыли огонь. В результате инцидента автомобиль, которым управляла беременная афроамериканка, врезался в стену магазина. Позднее стало известно, что женщина и ее ребенок погибли.

Полицейские утверждают, что работники магазина, возле которого произошла стрельба, сообщили им о краже, в которой участвовала погибшая. Кроме того, в заявлении полиции штата Огайо уточняется, что незадолго до инцидента «женщина употребила несколько бутылок алкоголя».

В Санкт-Петербурге ранее 24-летняя девушка устроила стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь». Таким образом она пыталась выбраться из запертой квартиры. Позднее девушка заявила, что ее держали в заложниках. Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что россиянка находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ее доставили в спецприемник, оружие и патроны изъяли.