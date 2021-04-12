Полицейские задержали предполагаемого стрелка из школы в Ноксвилле

https://static.news.ru/photo/9e4fa3ae-9bd7-11eb-9897-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: кадр из видео/Mash

Полиция американского города Ноксвилл, штат Теннесси, задержала предполагаемого стрелка, открывшего огонь в школе Austin-East High School. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованном видео , которое сняли очевидцы, видно, как полицейские обыскивают и уводят некоего молодого человека.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в одной из школ в штате Теннесси пострадали несколько человек.

По уточнённым данным, которые приводит РИА Новости, один человек погиб.

Полиция ведёт расследование инцидента.

Ранее стало известно, что мужчина с огнестрельным оружием забаррикадировался в номере отеля Kahala Hotel & Resort в гавайском городе Гонолулу. Он открыл стрельбу по сотрудникам учреждения. Об этом писал NEWS.ru.