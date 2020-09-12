Полицейские во Флориде сняли видео погони за енотом

https://static.news.ru/photo/0d797e30-f5d4-11ea-a3e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Во Флориде местная жительница ночью вызвала полицейских, услыхав подозрительный шум в шкафу. Приехавшие на вызов правоохранители опознали в злоумышленнике обыкновенного енота.

Полицейские попытались поймать животное, набросив на него одежду, но енот быстро спрятался под кроватью. Посидев там недолгое время, енот начал носиться по комнатам. Полицейским пришлось устроить за ним настоящую погоню. В результате выгнать енота из дома удалось только с помощью мётел. Один офицер был ранен в руку.

Видео инцидента было опубликовано в Facebook Департамента полиции Тампы.

Как писал NEWS.ru, спасатели Центра гражданской защиты Тольятти спасли дикого енота, пробравшегося на территорию детского сада. Животное залезло на дерево и вызвало переполох. Снять енота удалось с помощью автолестницы. После поимки зверюшку передали сотрудникам приюта для диких животных.