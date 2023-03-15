Полицейские в США застрелили сбежавшую от хозяина буйную зебру

Фото: Charles Bertram / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Полицейские американского города Серклвилл в штате Огайо застрелили из дробовика зебру, которая напала на своего хозяина, сообщает телеканал NBC4 Columbus. По информации издания, фермер позвонил в экстренные службы после того, как копытное его укусило несколько раз. Отмечается, что прибывшие на вызов сотрудники не смогли справиться с буйным животным, которое совершило несколько попыток напасть на людей и автомобили.

Один из представителей правоохранительных органов попытался отпугнуть зебру с помощью сирены полицейского автомобиля, но результат оказался временным. Опрошенный журналистами эксперт-зоолог пояснил, что самцы зебр являются территориальными животными, которые яростно защищают свое стадо от чужаков.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что хозяин собаки, если питомец укусил его, должен установить причину такого поведения. Он добавил, что только таким образом удастся скорректировать поведение животного. Владельцу важно понимать, что собака кусается не для того, чтобы его обидеть или отомстить. По словам Голубева, причин у такого поведения может быть несколько. Щенки чаще всего кусаются во время игры, так они привыкли делать с сородичами. Как только собака укусила хозяина, следует остановить игру и сказать «нет», а после дать животному время успокоиться.