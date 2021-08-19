Полицейские пострадали при стрельбе в Альбукерке

В результате стрельбы, произошедшей в американском городе Альбукерке, ранения получили четверо полицейских. Об этом сообщил мэр города Тим Келлер в своём Twitter.
Офицеры полиции Альбукерке получают неотложную медпомощь после того, как получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей сегодня утром, — написал Келлер.
Как сообщает телеканал KRQE, правоохранители пытались остановить ограбление. В результате двое получили огнестрельные ранения, одного ранило осколками стекла, ещё один полицейский спасся от пуль благодаря бронежилету.
Подозреваемые задержаны.
Ранее сообщалось, что две женщины погибли в результате стрельбы на заводе в США.