Полицейские пострадали при стрельбе в Альбукерке

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В США мужчина, припарковавший свой пикап у Библиотеки Конгресса и заявивший о бомбе, сдался полиции. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, подозреваемый самостоятельно вышел из автомобиля, после чего его задержали. По словам одного из представителей полиции, в настоящий момент нельзя утверждать, что в машине действительно находилась взрывчатка. Также...