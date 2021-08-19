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Полицейские пострадали при стрельбе в Альбукерке

21:40, 19 августа 2021
Полицейские пострадали при стрельбе в Альбукерке Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com
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В результате стрельбы, произошедшей в американском городе Альбукерке, ранения получили четверо полицейских. Об этом сообщил мэр города Тим Келлер в своём Twitter.

Офицеры полиции Альбукерке получают неотложную медпомощь после того, как получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей сегодня утром, — написал Келлер.

Как сообщает телеканал KRQE, правоохранители пытались остановить ограбление. В результате двое получили огнестрельные ранения, одного ранило осколками стекла, ещё один полицейский спасся от пуль благодаря бронежилету.

Подозреваемые задержаны.

Ранее сообщалось, что две женщины погибли в результате стрельбы на заводе в США.

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