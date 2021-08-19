Полицейские оцепили территорию вокруг Капитолия из-за угрозы взрыва

Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об угрозе взрыва возле здания Библиотеки Конгресса. Позже был замечен подозрительный автомобиль, припаркованный у здания. Полицейские решили оцепить несколько кварталов вокруг Капитолия, чтобы не подвергать риску жизни прохожих. Об этом сообщает CNBC.

Бомба может быть заложена в грузовике, который бросили у Библиотеки. Местных жителей призвали держаться «подальше от этого района». Здание окружила спецтехника. На место прибыли сапёры. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее в США грабитель захватил пять заложников в банке. Инцидент произошёл в городе Сент-Клауда в штате Миннесота. Он удерживал их более восьми часов. Грабитель действовал в одиночку. Силовики вели с ним переговоры. Позже злоумышленник стал отпускать заложников. Как только здание покинул последний из них, силовики захватили мужчину.