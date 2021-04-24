16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Полицейские массово уходят со службы в Нью-Йорке

09:05, 25 апреля 2021
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Социальные потрясения в американском обществе 2020 года отразились на сотрудниках полиции. Газета New York Post (NYP) сообщила о значительном росте количества уволившихся полицейских города по сравнению с предыдущими годами.

Почти 5,5 тысячи полицейских в минувшем году захотели уйти со службы. Отмечается, что 2600 человек из них написали заявления об увольнении, остальные 2700 — о выходе на пенсию. Для сравнения, в 2019 году лишь порядка 3 тысяч полицейских в городе захотели закончить службу. Кроме того, за первые месяцы 2021 года о своих намерениях уйти сообщили уже 830 сотрудников.

В NYP такие цифры связывают с высокой социальной напряжённостью в обществе, вызванной пандемией коронавируса, а также расовыми беспорядками, обрушившимися на города Америки и ставшими ответной реакцией на проблему полицейской жестокости.

21 апреля суд Миннеаполиса признал экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда, ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео