Полицейские из Кеноши назвали свою версию задержания афроамериканца Блейка

https://static.news.ru/photo/68120922-e9ca-11ea-b720-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Профсоюз полицейских американского города Кеноша опубликовал заявление по поводу задержания афроамериканца Джейкоба Блейка, согласно которому, он не пытался разнять ругавшихся женщин и был вооружён.

По словам представителя профсоюза Брендана Метьюса, ряд комментариев об инциденте «совершенно неверные».

Чистый вымысел, изображающий события, исходящий от тех, кто не знает, что на самом деле произошло, невероятно вреден и никому не приносит никакой пользы, — подчеркнул он.

Согласно данным профсоюза, сотрудникам полиции до их прибытия на место сообщили об ордере на арест афроамериканца, который был выдан ранее по обвинению в домашнем насилии, в том числе по эпизоду сексуального насилия третьей степени.

Метьюс также опроверг слова очевидцев о том, что Блейк разнимал ругавшихся женщин. Он отметил, что мужчина был вооружён ножом, который полицейские сначала не увидели. Афроамериканец отказывался бросить оружие и оказывал сопротивление при задержании, «яростно дрался» с представителями закона и применил удушающий захват в отношении одного из них, передаёт Kenosha News.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США приняли решение направить 26 августа федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии в город Кеноша в целях «восстановления правопорядка».

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Протестующие выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, а также повредили систему освещения городских улиц.