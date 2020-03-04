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Жительница американского штата Северная Каролина по собственной воле провела за решёткой свой сотый день рождения. Рут Брайант арестовали во время празднования с близкими и друзьями.

К пенсионерке подошёл помощник шерифа с наручниками и заявил, что намерен её задержать. Она в шутку стала сопротивляться, после чего женщину доставили в тюрьму, сообщает WRAL.

Там ей сделали снимок на память, продержав за решёткой всего несколько минут.

Я сейчас в тюрьме! Я наконец-то добралась сюда! — кричала довольная Брайант.

В ноябре 2019 года, как передавал NEWS.ru, скончалась старейшая на тот момент жительница США Алелия Мёрфи. Женщине было 114 лет и 140 дней. В настоящий момент старейшей американкой является Эстер Форд, родившаяся 15 августа 1905 года.