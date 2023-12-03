«Полезная тактика»: в Белом доме о планах Израиля уничтожить лидеров ХАМАС Кирби назвал «полезной тактикой» планы Израиля ликвидировать лидеров ХАМАС

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Белый дом считает «полезной тактикой» полную ликвидацию руководства палестинского движения ХАМАС, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, такой шаг Израиля ограничит возможности группировки проводить масштабное наступление, передает телекомпания NBC.

И это то, на чем сфокусирован Израиль. <...> Мы считаем, что это полезная тактика, — констатировал Кирби.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль конкретизировать цели военной операции в секторе Газа. По его словам, Тель-Авив должен раскрыть что-то помимо «ликвидации ХАМАС». Вместе с тем он усомнился, что Израиль сможет уничтожить группировку. Французский лидер добавил, что конфликт рискует затянуться на долгие годы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь отметил, что сценарий «полного уничтожения» ХАМАС является нереалистичным. По его словам, Тель-Авив должен пересмотреть планы и сделать выбор в пользу создания двух независимых государств. Глава республики считает, что при таком развитии событий взаимные угрозы растворятся, как и проблемы сектора Газа.