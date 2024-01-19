Полет американцев на Луну завершился бесславно Американский аппарат Peregrine вернулся на Землю, так и не долетев до Луны

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский космический аппарат Peregrine вернулся на Землю, завершив свою миссию после неудачного полета на Луну, объявила компания-производитель Astrobotic. Ожидалось, что Peregrine войдет в атмосферу планеты над южной частью Тихого океана приблизительно в 16:00 18 января (00:00 по московскому времени 19 января).

Как и ожидалось, Astrobotic потеряла телеметрию с космическим аппаратом Peregrine примерно в 15:50 по восточному времени, — сообщили в компании.

Отмечается, что аппарат вошел в атмосферу над водами Тихого океана в 16:04 по восточному времени. В настоящее время компания ожидает подтверждения от правительства.

Лунный модуль Peregrine был запущен в космос с помощью ракеты-носителя Vulkan. К модулю был прикреплен груз, в том числе флаг и карта Украины на металлической пластине, разработанной украинско-британской компанией Spacebit. Предполагалось, что модуль совершит посадку на Луне 23 февраля, однако проект был признан провальным из-за аварии. По словам специалистов, через восемь часов после старта ракеты в модуле Peregrine произошел сбой, а также утечка топлива. Устранить проблему так и не удалось.

Как сообщалось ранее, компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Vulkan, на борту которой находится прах клиентов другой компании — Celestis Memorial Spaceflight. Она продает ритуальные услуги «космического» масштаба с 1994 года. Отправка человеческого праха в космос вызвала недовольство у индейцев Навахо, для которых Луна является священным местом.