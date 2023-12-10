Покушение, эскорт, новые обвинения: экстравагантная жизнь сына Байдена Хантер Байден обвинил республиканцев в попытке покушения на него

Фото: Democratic National Convention via CNP/Global Look Press

Хантер Байден

Сын действующего президента США Роберт Хантер Байден вновь оказался в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Кроме этого, бизнесмен выступил с громким заявлением, сказав, что на его жизнь покушались члены Республиканской партии. О подробностях новых обвинений, как они могут сказаться на предстоящих выборах президента США в 2024 году и других скандалах с участием сына Джо Байдена читайте в материале NEWS.ru.

Экстравагантный образ жизни ценой в 17 лет за решеткой

Новые обвинения в адрес Байдена-младшего были выдвинуты за очередную историю с неуплатой налогов. Согласно заключению Большого жюри в Калифорнии, бизнесмен в период с 2016 по 2020 год не выплатил $1,4 млн и подавал ложные налоговые декларации.

Репутация сына главы Белого дома уже давно запятнана скандалами, а сам Байден-младший признавался, что долго боролся с наркозависимостью и алкоголизмом. В этот раз Министерство юстиции США в рамках следствия выяснило, на что бизнесмен тратил деньги.

Хантер Байден, вместо того, чтобы платить налоги, тратил миллионы «на экстравагантный образ жизни», считает спецпрокурор Дэвид Уайсс. Он подсчитал, что сын президента за период с 2016-го по октябрь 2020 года потратил на себя $6 млн. Хантер Байден тратил деньги на наркотики и услуги эскорта, роскошные отели и редкие автомобили, «на все, кроме налогов», отмечается в обвинительном заключении. За свои похождения бизнесмену грозит тюремное заключение сроком на 17 лет за три тяжких преступления и за шесть мелких правонарушений.

Однако адвокат бизнесмена Эбби Лоуэлл уверен, что Байден-младший полностью выплатил все налоги за упомянутый в обвинении период, поэтому они являются безосновательными. Юрист подчеркнул, что спецпрокурор Дэвид Уайсс, занимающийся расследованием, уже поддавался «давлению со стороны республиканцев», когда обвинил его подзащитного в незаконной покупке и нелегальном хранении оружия в 2018 году.

Покушение на жизнь Байдена-младшего, причины и связь с республиканцами

Хантер Байден в эфире подкаста диджея Moby накануне признался, что недоброжелатели из Республиканской партии подготавливали покушение на его жизнь. Свои действия, по мнению бизнесмена, они мотивировали желанием навредить его отцу, президенту Джо Байдену.

Сын американского лидера уверен, что республиканцы прекрасно понимали, насколько его смерть могла сильно ударить по главе Белого дома. В итоге трагедия могла «разрушить президентство» Байдена, заявил бизнесмен.

«Они знают, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — подчеркнул Хантер.

В подкасте Байден-младший также опроверг утверждения о преступной деятельности своего отца. По его словам, еще на должности сенатора 46-й президент США всегда публиковал налоговые декларации.

Однако у газеты The New York Post была другая информация. Ссылаясь на комитет по надзору палаты представителей Конгресса США, журналисты издания сообщили, что американский лидер в 2017 году получил незаконно легализованные $40 тыс. из Китая через чек с пометкой «погашение кредита».

Как Байден-младший может лишить отца места в Белом доме

Республиканцы уже давно копят аргументы, чтобы начать процедуру импичмента Джо Байдена. В качестве основания для смещения с должности они делали акцент на провальной пограничной политике главы Белого дома.

В конце недели «слоны» одновременно с обвинениями от Минюста против Хантера Байдена представили резолюцию о возможном отстранении американского лидера от власти. По мнению спикера палаты представителей Майка Джонсона, сейчас республиканцы располагают мощными аргументами, благодаря которым американского лидера могут не допустить до участия в выборах президента США в 2024 году.

Если Байден, который уже официально объявил о намерении баллотироваться в следующем году, будет отстранен от должности, то у Демократической партии, очевидно, будут проблемы с выбором нового конкурентоспособного кандидата. Стратегия демократов, всецело рассчитанная на выдвижение на второй срок действующего главы Белого дома, в таком случае окажется провальной.

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