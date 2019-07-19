Майкл Помпео Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео во время переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил разочарование в связи с покупкой Анкарой С-400.

Политики обсудили вопрос по телефону, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.

Госсекретарь выразил разочарование Соединённых Штатов в связи с приобретением Турцией российской ЗРС С-400, — говорится в сообщении.

Ранее, как писал News.ru, турецкие власти заявили, что готовы изучить альтернативы американским истребителям F-35. Анкара может пойти на такой шаг в ответ на протесты Белого дома из-за покупки республикой C-400.

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