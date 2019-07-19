Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Температура воздуха в большей части Соединённых Штатов находится в границах от 32 до 37,8 градуса по Цельсию. Из-за жары в стране погибли шесть человек.

Четыре человека умерли в штате Мэриленд, ещё двое — в Аризоне и Арканзасе, передаёт CBS. Власти Нью-Йорка объявили чрезвычайную ситуацию, так как столбики термометров в городе поднялись выше 30 градусов....